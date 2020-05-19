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  3. Pandemide egzama hortladı

Pandemide egzama hortladı

Pandemide egzama hortladı

Olağanüstü bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde stres, fazla el yıkama ve dezenfektan kullanımına bağlı olarak en sık görülen deri hastalığının egzama oldu.

Bu dönemde en sık görülen deri hastalığının sürekli el yıkama ve dezenfektan kullanımına bağlı irritan ve alerjik kontakt dermatit (egzama) olduğunu belirten Uzm. Dr. Burcu Demiröver, “Egzamaya bağlı deride yarılmalar ve çatlaklar varsa da antibakteriyel kremler ilave etmeliyiz. Cilt temizliğine dikkat etmek, sağlıklı beslenmek, omega 3-6, biotin, çinko takviyeleri almak gerekiyor” dedi. El yıkamanın, sık duş almanın güzel alışkanlık olduğunu ama fazlasının deri üzerindeki koruyucu tabakaya zarar verdiğini hatırlatan Uzm. Dr. Demiröver, bu nedenle nemlendirici kullanımının önemine dikkat çekiyor. Demiröver, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Eğer kuru cildiniz de varsa duş yağı şeklinde cildi daha az kurutan ürünlerle ılık duş almayı ve fazla keselenme yapılmasından kaçınmayı öneriyorum. Sonrasında sürülecek nemlendiricinin de kokusuz ve parabensiz olmasına özen gösterin. Nemlendiricileri ise hafif kurulanma sonrası daha cildiniz ıslakken masaj yaparak sürün. Böylece deri üstündeki nem henüz buharlaşmadan deriye hapsolur.”


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