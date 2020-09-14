Pandemide dövme yaptırmayı düşünenler dikkat! Hijyenden emin olun

Kendimizi son derece sınırlandırılmış hissettiğimiz koronavirüs günlerinde dövme bir değişiklik aracı olarak cazip gelse de hijyen koşulları açısından her zamankinden daha çok dikkat etmemiz gerektiği de ortada.

İKİ İŞLEM PEŞ PEŞE YAPILMAMALI



Dövme hakkında ayrıntılı bilgi verirken dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken Acıbadem Bağdat Caddesi Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Sibel Berksoy Hayta, “Dövme yaptıracağınız alanın kapalı ortam olduğunu ve işlemin uzun süreceğini göz önünde bulundurarak ortamda Kovid-19’a karşı alınan önlemler hakkında bilgi isteyin. İki işlem arasında randevu saatlerinin aralıklı olduğuna emin olun. Çalışanların maske kullanmasına, diğer müşterilerin de bu konuda özenli olup olmadığına dikkat edin” uyarılarında bulunuyor. Doç. Dr. Sibel Berksoy Hayta, “Uygun şekilde eğitim almış çalışanların istihdam edildiği yerlere gidin. Dövme yaptırdığınız yerde alınan koronavirüs önlemleri hakkında bilgi isteyin. İki işlem arasındaki randevu süresinin uzun olmasına dikkat edin. Çalışanlar ve dövme sanatçısının maske taktığından, müşterilerini de bu konuda uyardığından emin olduğunuz bir yere gidin. İşlem süresince maskenizi çıkarmayın” diye bilgi veriyor. Tüm bu önlemlerin yanı sıra dövme yapan kişinin eldiven giymesine, kullanılan ekipmanın uygunluğuna ve işlem öncesi tüm iğne ve tüplerin kapalı paketlerden çıkarılmasına, tek kullanımlık olmayan ekipmanların sterilize edilmesine de dikkat etmek gerekiyor. Doç. Dr. Sibel Berksoy Hayta, dövme yaptırdıktan sonraki süreç hakkında da “Dövmenize iyi bakın, temiz tutun. Dövme alanını güneşten koruyun ve sık sık nemlendirin” diyor.