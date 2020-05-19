1000 TL sosyal yardım başvurusu sorgulama ekranı burada! Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle nakdi desteğe ihtiyacı olanlar için 1000 TL sosyal yardım yapılıyor. Pandemi sosyal destek parasının 3. Faz ödemeleri ise başladı. 1000 TL sosyal yardım başvurusu sorgulama ekranı için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.



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PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1000 TL sosyal yardım ödemelerinin başladığını duyurdu. Selçuk, "Sosyal koruma paketi oluşturduk. Sosyal yardımlarda 3 faz şeklinde planladık. 6 milyonun üzerinde başvuru aldık. Sosyal yardım ödemeleri de peyderpey başladı. Faz üçte 620 bin ödemeyi gerçekleştirdik." dedi.

Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-devlet sistemi üzerinden takip edebilecek.

Bakanlık sosyal yardımların üç kısımda ödeneceğini belirtmişti. 1. faz ödemeleri aybaşında hesaplara geçmişti. 2. faz ödemeleri ise Nisan ayında tamamlandı. E-devlet sistemi üzerinden başvuru yapılan 3. Faz sosyal yardım ödemeleri de Mayıs ayının ilk haftasından itibaren başlamış durumda.

1000 TL sosyal yardım ödemeleri vatandaşların başvuru sırasında vermiş olduğu bilgilere göre banka hesabına yatırılıyor veya PTT üzerinden dağıtımı gerçekleştiriliyor. Gerekli bilgilendirmeler Bakanlık tarafından yapılıyor.

Vatandaşlar pandemi sosyal destek başvurularını, kendileri için belirlenen günlerde gerçekleştirebilirler.

TC kimlik numarasının son hanesine göre,

* 0 – Pazartesi

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvuru alımları olmaktadır.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok olmadan tüm vatandaşlar başvurularını yapabiliyor.

1000 TL SOSYAL DESTEK ŞARTLARI

Sosyal yardım başvurusu sonrasında değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani aynı hane içerisinde olan 5 kişinin başvurması ile 1 kişinin başvurması aynı olmuş oluyor. Aynı aileen yalnızca bir kişiye sosyal yardım ödemesi yapılıyor.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneği’nden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar