Pandemi savaşçılarının maskotu! Pamuk ve yavruları

Hastane bahçesinde kullanılmayan bir merdivenin altına anne köpek ve yavruları için yuva yapan sağlık çalışanları, düzenli olarak bu hayvanların bakımlarını yapıp onları beslemeye başladı. Koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlıkçılar "Bu sayede moral depoluyoruz" dedi.