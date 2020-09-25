25 Eylül 2020 Cuma 22:31 | Son Güncelleme:
Pandemi savaşçılarının maskotu! Pamuk ve yavruları
Iğdır Devlet Hastanesi'nde çalışan Bulaşlara Karşı Arındırma Ünitesi görevlileri, Kovid-19 ile mücadeleyi sürdürürken "Pamuk" adını verdikleri köpek, servisin kapısında 7 yavru dünyaya getirdi.
Hastane bahçesinde kullanılmayan bir merdivenin altına anne köpek ve yavruları için yuva yapan sağlık çalışanları, düzenli olarak bu hayvanların bakımlarını yapıp onları beslemeye başladı. Koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlıkçılar "Bu sayede moral depoluyoruz" dedi.