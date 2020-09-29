Pandemi nedeniyle evde çalışıyorsanız el, bilek ve omuz ağrıları olabilir

Bilgisayar kullanım süremiz artarken omurga sağlığımızın yanı sıra en az omurgamız kadar olumsuz etkilenebilen el, kol ya da omzumuzun sağlığını korumak pek aklımıza gelmiyor. Bilgisayar ve cep telefonunda dikkatimizi ekrana verebilmek için uzun süre sabit pozisyonda kalmamız gerekiyor. Bunun için de tüm kaslarımızı devamlı kasılı şekilde tutuyoruz. Hal böyle olunca; omuz, kol ve ellerimizde kronik kas ve eklem ağrıları, uyuşmalar, spazmlar ve sabah ödemleri görülebileceğini anlatan Doç. Dr. Arel Gereli, “Devamlı kasılı kalan el, kol ve omuz kasları bir müddet sonra esnekliğini yitiriyor. Sertleşen kasların arasından geçen sinirlerin de sıkışması ile el ve kollarda uyuşma, güç kayıpları görülebiliyor. Devamlı gerim altında kalan kasların kemiğe yapıştığı yerlerde bir müddet sonra ‘sökülme’ olarak tanımlayabileceğimiz durum oluşuyor. Yani devamlı aynı hareketi yapan ve tekrarlayan yüklenmelere maruz kalan eklemler hasar görüyor” diyor. Ofiste çalışırken kahve almak ya da yemek için masamızdan kalkıyorduk. Çocuklar okulda ders aralarında koşturup oynuyordu. Ancak pandemi nedeniyle hareket kabiliyetimiz de kısıtlı hale geldi. Bu nedenle el, kol ve omuz sağlığı açısından evdeki çalışma ve eğitim ortamımızı düzenlemek de büyük önem taşıyor.

MESAİ RİTMİNİ EVDE DE KORUYUN



Doç. Dr. Arel Gereli, “Çalışanların ofisteki mesai ritmini evdeyken de uygulaması gerekir. Dinlenme ortamına iş stresini karıştırmamak için evde ofis olarak kullanılan bölgeyi izole etmek iyi bir çözüm olabilir. İzole edilen bölgenin ergonomik olarak çalışmaya uygun hale getirilmesi bilgisayar başında kötü pozisyonda çalışmaya bağlı sorunları azaltır. Cep telefonu ve tablet gibi mobil ekipman kullanımını sınırlandırmak ve mümkün olduğunca yazmak yerine sesli mesaj göndermek el ve kollarımızın yükünü hafifletir. Gün içinde 50 dakika çalışıyorsak 10 dakika kollarımızı dinlendirmeli ve bu sürede elimize hiçbir şey almamalıyız” diye konuştu.