Pandemi Alzheimerli hasta ve yakınlarını vurdu

Dünyada 45 milyon, Türkiye’de 700 bin civarında kişi bilişsel bozukluk hastalığı olan Alzheimer ile mücadele ediyor. Türkiye’de 7,5 milyonun üzerinde 65 yaş ve üzeri nüfus bulunuyor ve bu nüfus grubu gün geçtikçe artıyor. Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Başar Bilgiç, hastaların ve hasta yakınlarının pandemi döneminde yaşadığı zorluklara dikkat çekti: “Koronavirüs pandemisinden, tüm toplum ile birlikte Alzheimer hastaları da olumsuz yönde etkilendi. Demans hastalıkları Kovid-19 enfeksiyonuna yakalanma konusunda biyolojik olarak bir risk yaratmasa da büyük bir çoğunluğu ileri yaş grubunda olan bu hastalar, pandemiden en fazla etkilenen kişiler. Bu hastalar yaşadıkları zihinsel sorunlar nedeniyle hijyenlerini tam olarak sağlayamadıkları, maske takmada ve sosyal mesafeyi korumada sorun yaşadıkları için koronavirüse yakalanma riskleri daha yüksek. Demans hastalarının birçoğunda hipertansiyon, kronik akciğer hastalıkları, kalp-damar hastalıkları ve beslenme sorunları görüldüğünden hastalığa yakalandıklarında enfeksiyon daha ağır veya ölümcül seyredebiliyor.”

KORKUDAN HASTANEYE GİTMEDİK



“Demans, yavaş seyirli bir hastalık olduğundan ötelenen ilk başvurular nedeniyle yeni tanı konan demans hastalarının oranı düşüşe geçmiş durumda. Oysa demans alanındaki mevcut tedavilerin bir kısmı erken tanı konulması halinde işe yarar tedavilerdir ve maalesef bu dönemde birçok hasta bu tedavilerden mahrum kaldı. Bunun yanı sıra hastalar için önerilen egzersizler, fizyoterapi, sağlıklı beslenme, sosyalleşme gibi faaliyetler de sekteye uğradı. Bazı huzurevlerinde ziyaretler kısıtlandı, bazı huzurevleri ve gündüz yaşamevleri de faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı. Tüm bunlar demans hastalarının halihazırda ideal olmayan bakım süreçlerini daha da olumsuz yönde etkiledi.”