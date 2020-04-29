Pamukkale'ye rakip Altınkale

Sıcak Çermik Kaplıcası bölgesinde suda yüksek miktarda bulunan kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle Altınkale ismi verilen projede, Pamukkale'dekine benzer basamaklı havuzlar olacak.

Sivas Valisi Salih Ayhan, "Böyle doğal oluşum, termal ve kükürtlü su başka yerde yoktur. Birçok termal su var ama kükürt oranı bu derece yüksek olanı yok. Olmadığı için de Türkiye'de ilk, farklı ve özgün olacak. Ülkemizde cazibe merkezi olacağına inanıyoruz" diye konuştu.