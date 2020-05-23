Palyaçolardan bayramlık sürpriz

YÜZLERİ GÜLDÜRÜYORLAR

Mersin’de sosyal medya üzerinden bir araya gelip çeşitli etkinliklerde gösteriler yapan İçel Gönüllü Palyaçolar Grubu, koronavirüs salgını nedeniyle bunlara ara verip yardım faaliyetlerinde bulunuyor. Ramazan boyunca ihtiyaç sahipleri için erzak toplayıp dağıtan palyaçolar, bayram öncesinde de çocukların yüzünü güldürüyor.

MÜZİKLER EŞLİĞİNDE DAĞITIM

Palyaçolar, kapı kapı dolaşıp evlerinde ziyaret ettiği çocuklara, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen bayramlık, oyuncak ve sürpriz hediyeler dağıtıyor. Maske ve eldiven takıp Kovid-19 tedbirlerine de uyan palyaçolar, çocuklara hediyelerini sosyal mesafe kuralına dikkat ederek, müzikler eşliğinde veriyor.

ÖNCELİK ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU



5 yıldır evlerin kapılarını çalarak, çocuklara oyuncak ve bayramlık dağıttıklarını anlatan palyaçolar, "Evlere koronavirüs salgını nedeniyle girmiyoruz. Aileler bu süreçte onların yanında olduğumuz için çok mutlu. Önceliğimiz her zaman çocuklar" dedi.