Özge Yağız'ın ayrılığı sonrası Yemin'in yeni senaryosuna hayranlar isyan etti! 'Reyhan nerede?'

Kanal 7’nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Yemin’in başrol oyuncusu Özge Yağız, yapımdan ayrıldı. Dizide Reyhan karakterini canlandıran oyuncu, ‘Sol Yanım’ adlı yeni bir diziyle anlaştı. Özge Yağız’ın diziden ayrılmasıyla birlikte Reyhan karakterini kimin canlandıracağı merak konusuydu. Ancak dizinin 3. sezon fragmanın da Reyhan’ın diziden tamamen ayrıldığı ortaya çıktı. Bu durum dizi fanatiklerinin tepkisine neden oldu. Reyhan karakterinin bir başka ismin canlandırılması ve hikayenin kaldığı yerden devam etmesini isteyen fanlar sosyal medyadan isyan etti.

• Reyhan öldü diye senaryoyu hiç edeceklerine oyuncu değiştirip Reyhan süsü verselerdi daha iyi olurdu.

• Ya böyle başroller değişince eski tadı kalmıyor, keşke final yapsaydınız.

• Bu ne şimdi? Emir, Reyhan’ı o kadar sevdikten sonra bu kıza âşık mı olacak? O zaman hangisini gerçekten sevdi? Yani senaryo o yönde giderse bilemedim. Benim için hayal kırıklığı.

• İnşallah Reyhan diziye geri döner, o bebek annesiz kalmasın.

• Reyhan ölmeseydi, yerine birisi oynasaydı. Emir çok kötü olmuş. Cavidan hapse girmemiş, eve gelmek için şimdi ne kötülükler yapacak.