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  • Özge Özpirinçci'den itiraf geldi! 'Kilo aldığım için uyarı aldım'
25 Eylül 2020 Cuma 08:01 | Son Güncelleme:

Özge Özpirinçci'den itiraf geldi! 'Kilo aldığım için uyarı aldım'

Özge Özpirinçci'den itiraf geldi! 'Kilo aldığım için uyarı aldım'
- RECEP ASLAN

“Sektörde kilolu kadınlara rol verilmiyor” tartışmasına Özge Özpirinçci de katıldı: “Çekimlerde kilo aldım, yönetmenim uyardı.”

Hazal Kaya’nın ‘Kilolu kadınlara başrol teklifi’ verilmiyor sözleri sektörde yeni bir tartışma konusunu gündeme getirirken Özge Özpirinçci’den itiraf geldi. Uzun süredir glütensiz beslenen ve bu sayede fit kalan Özpirinçci, zamanında kilolu olduğu için uyarı aldığını söyledi. Bir dönem rol aldığı dizinin yönetmeni tarafından eleştirildiğini anlatan oyuncu, “Ben de bir projenin içinde bir keresinde kilo aldığım için yönetmen tarafından uyarılmıştım. Onun dışında böyle bir şey başıma gelmedi. Önemli olan sağlık" diyerek bu konulara insanların takılmaması gerektiğini söyledi.

 Ani bir kararla saçlarını kestirerek yeni bir imaja bürünen Özpirinçci, “Tamamen keyfi kestim. Herhangi bir şey yok” dedi. 

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0' >tuna.tunca

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