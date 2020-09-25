Özge Özpirinçci'den itiraf geldi! 'Kilo aldığım için uyarı aldım'

Hazal Kaya’nın ‘Kilolu kadınlara başrol teklifi’ verilmiyor sözleri sektörde yeni bir tartışma konusunu gündeme getirirken Özge Özpirinçci’den itiraf geldi. Uzun süredir glütensiz beslenen ve bu sayede fit kalan Özpirinçci, zamanında kilolu olduğu için uyarı aldığını söyledi. Bir dönem rol aldığı dizinin yönetmeni tarafından eleştirildiğini anlatan oyuncu, “Ben de bir projenin içinde bir keresinde kilo aldığım için yönetmen tarafından uyarılmıştım. Onun dışında böyle bir şey başıma gelmedi. Önemli olan sağlık" diyerek bu konulara insanların takılmaması gerektiğini söyledi.



Ani bir kararla saçlarını kestirerek yeni bir imaja bürünen Özpirinçci, “Tamamen keyfi kestim. Herhangi bir şey yok” dedi.

