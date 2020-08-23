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23 Ağustos 2020 Pazar 22:46 | Son Güncelleme:

Özge Borak: Mağaralar benden sorulur

Özge Borak: Mağaralar benden sorulur

Oyuncu Özge Borak, Instagram hesabı üzerinden bir süre önce gerçekleştirdiği mağara ziyaretine dair paylaşımda bulundu.

Borak, mağarada başından geçenleri takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, fotoğrafların altına şu notu düştü: “Şu mağaraları gezerken ne düşündüm acaba? ‘Mağaralar benden sorulur’ filan mı dedim içimden? Bazı duruşlar öyle diyor. O değil de cennet çukurunu görmek için cehennemin dibine iniyorsunuz, net! Bir de düşmeden dönene ödül vermeliler. Büyük düştüm he he"

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