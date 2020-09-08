08 Eylül 2020 Salı 20:35 | Son Güncelleme:
. Oyuncu, "Gözümün nuru babam, Sayende hep ayaklarımızın üstünde dimdik durduk. Son nefesime kadar sırtımda taşısam hakkındı ödeyemem" notunu düştü.
Özge Borak babası Selçuk Borak'ın doğum gününü duygusal bir yazıyla kutladı! 'Hakkını ödeyemem!'
Özge Borak, kendisi gibi oyuncu olan babası Selçuk Borak'ın doğum gününü duygusal bir yazıyla kutladı
. Oyuncu, "Gözümün nuru babam, Sayende hep ayaklarımızın üstünde dimdik durduk. Son nefesime kadar sırtımda taşısam hakkındı ödeyemem" notunu düştü.