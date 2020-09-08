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  3. Özge Borak babası Selçuk Borak'ın doğum gününü duygusal bir yazıyla kutladı! 'Hakkını ödeyemem!'
08 Eylül 2020 Salı 20:35 | Son Güncelleme:

Özge Borak babası Selçuk Borak'ın doğum gününü duygusal bir yazıyla kutladı! 'Hakkını ödeyemem!'

Özge Borak babası Selçuk Borak'ın doğum gününü duygusal bir yazıyla kutladı! 'Hakkını ödeyemem!'

Özge Borak, kendisi gibi oyuncu olan babası Selçuk Borak'ın doğum gününü duygusal bir yazıyla kutladı

. Oyuncu, "Gözümün nuru babam, Sayende hep ayaklarımızın üstünde dimdik durduk. Son nefesime kadar sırtımda taşısam hakkındı ödeyemem" notunu düştü. 

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