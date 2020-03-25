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  3. Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a güvenlikli önlem

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a güvenlikli önlem

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a güvenlikli önlem

Şarkıcı Özcan Deniz ile tek celsede boşanan ve geçtiğimiz yaz aylarında eski eşiyle yeniden barışan Feyza Aktan önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı.

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Bir markette alışveriş yapan Feyza Aktan dışarıda muhabirlerin olduğunu öğrenince ufak çaplı bir panik yaşadı. Çıkışta marketin güvenlik görevlisi ile ayrılan oyuncu, hızlı adımlarla arabasına doğru ilerledi. Güvenlik görevlisi basın mensuplarının önüne geçerek görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. 


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