Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a güvenlikli önlem

RECEP ASLAN



Bir markette alışveriş yapan Feyza Aktan dışarıda muhabirlerin olduğunu öğrenince ufak çaplı bir panik yaşadı. Çıkışta marketin güvenlik görevlisi ile ayrılan oyuncu, hızlı adımlarla arabasına doğru ilerledi. Güvenlik görevlisi basın mensuplarının önüne geçerek görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.