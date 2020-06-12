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  3. Oyunseverlere iki farklı PS
12 Haziran 2020 Cuma 22:30 | Son Güncelleme:

Oyunseverlere iki farklı PS

Oyunseverlere iki farklı PS

Oyunseverlerin merakla beklediği PlayStation 5'in lansmanı yapıldı.

PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition olarak gösterilen cihazın siyah ve beyaz renklerde olması dikkat çekti. PlayStation 5’in yeni oyunları arasında Spiderman, Grand Turismo 7, Horizon 2, Hitman ve NBA 2K21 olduğu görüldü. Konsolun Türkiye satış fiyatının 6 bin 500-7 bin lira olması bekleniyor.

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