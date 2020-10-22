Oyunseverler müjde... Copperbell oyunu ücretsiz oldu

Indiegala, 18.5 TL'ye satın alınan Copperbell'i kısa süreliğine bedava yaptı. Copperbell'in en dikkat çekici yanı, oyundaki arka planlarının tamamının elle çizilmiş olması. Sevimli bir karaktere hayat verdiğiniz bu oyundaki amacınız sizlere sunulan iki boyutlu haritaları tamamlamak.