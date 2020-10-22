22 Ekim 2020 Perşembe 20:07 | Son Güncelleme:
Oyunseverler müjde... Copperbell oyunu ücretsiz oldu
Zaman zaman ücretsiz oyun kampanyaları düzenleyen Indiegala, 18.5 TL'ye satın alınan Copperbell'i kısa süreliğine bedava yaptı.
Indiegala, 18.5 TL'ye satın alınan Copperbell'i kısa süreliğine bedava yaptı. Copperbell'in en dikkat çekici yanı, oyundaki arka planlarının tamamının elle çizilmiş olması. Sevimli bir karaktere hayat verdiğiniz bu oyundaki amacınız sizlere sunulan iki boyutlu haritaları tamamlamak.