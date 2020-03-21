Oyunculuğun hakkını vermelisiniz

Ünlü oyuncu Özge Özberk, Hülya Koçyiğit’in TRT 2’de yayımlanan ‘Film Gibi Hayatlar’ programına konuştu. ‘Açık Aile’ adlı oyunda rol alan Özberk, tiyatro sahnesi için “Oyuncuların oyunculuklarını temize çektiği yer” diye konuştu. Özberk “Dizilerde oynuyoruz ve dizilerdeki çalışma şartlarını ve oyunculukları hepimiz aşağı yukarı biliyoruz. Kaset yetiştirme, vakit darlığı sıkıntı oluyor. Oyunculuk yapıyoruz ama yeteri kadar tatmin etmiyor. Oyunculuk dediğinizi hakkını vererek yapmanız gerekiyor. Tabii dizilere teşekkür de etmek istiyorum, kuşkusuz oyuncuya bir popülerlik katıyor. Birçok dizi oyuncusunu da sahnede görüyoruz, seyirci sayısında artışa da katkısı olduğu yadsınamaz. Mesela ‘Açık Aile’ oyununda beni izleyenler beni daha çok drama oyuncusu olarak gördükleri için komedide ve oradan oraya atlarken görünce şaşırıyorlar” diye konuştu.

