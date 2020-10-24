Oyuncak müzesi gibi ev

İstanbul'un Kadıköy İlçesi'ne bağlı Yeldeğirmeni Mahallesi'nde yaşayan Ecevit Çalışkan'ın çocukken hiç oyuncağı olmadı. 40 yaşında nakliyecilik yaparken gittiği evlerden birinde gördüğü oyuncağı çok seven ve ev sahibinden isteyen Çalışkan bu sayede ilk oyuncağını edindi. 46 yaşındaki Çalışkan, "Aldığım o ilk oyuncak beni çok mutlu etti. Daha sonra çevremden bir kaç kişi daha hediye gönderdi.

Gönderilen tüm oyuncakları evin dışına asmaya başladım. Evi görenler çocuklarıyla beraber tekrar geliyorlar. Burada fotoğraf çekiliyorlar. Buraya gelen çocuklar oyuncaklardan beğendiklerini istiyor. Bende onlara istediği oyuncağı alabileceklerini ama yerine bir başka oyuncağı bırakmalarını söylüyorum. Bu şekilde oyuncaklarımızın sayısı artarak devam ediyor" diye konuştu.