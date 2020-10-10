Oyuncak bebek ruhu güzelleştiriyor

İngiliz Cardiff Üniversitesi oyuncak bebekle oynamanın etkilerini araştırdı. İlk kez nörobilimden faydalanılarak yapılan bu çalışma, oyuncak bebekle oynamanın çocukların kendi başlarına bile empati ve sosyal becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyan beyin bölgelerini harekete geçirdiğine dair yeni kanıtları gün yüzüne çıkardı.

KIZ VE ERKEKLERDE EŞİT

Barbie öncülüğünde geliştirilen araştırmada Öğretim Üyesi Dr. Sarah Gerson ve Cardiff Üniversitesi İnsani Gelişim Bilimi Merkezi'nde görev yapan çalışma arkadaşları, geçtiğimiz 18 ayda oyuncak bebekle oynamanın faydalarının beyin düzeyinde ilk göstergelerini ortaya koymak amacıyla nörogörüntüleme teknolojisini kullandı. 4 ila 8 yaşları arasındaki 33 çocuğun çeşitli bebeklerle oynadıkları sırada beyin aktivitesini izleyerek, beynin empati gibi sosyal becerilerine ilişkili bir bölgesi olan posterior süperior temporal sulkusun (pSTS)’nin çocuk kendi başına oynarken bile harekete geçtiğini tespit etti. Tek başına oyuncak bebekle oynamanın bu faydalarının kız ve erkek çocuklarda eşit olduğu görüldü.

EBEVEYNLER TEŞVİK ETMELİ

Barbie, araştırmayla eş zamanlı nörobilim bulgularının uygunluğunu anlamak amacıyla 22 ülkede 15 bini aşkın ebeveyne sorular yönelterek küresel bir bağımsız anket gerçekleştirdi. Anket sonuçları, ebeveynlerin yüzde 91'inin empatiyi çocuklarının geliştirmesini istedikleri en önemli sosyal beceri olarak değerlendirdiğini, ancak yalnızca yüzde 26'sının oyuncak bebekle oynamanın çocuklarının bu becerileri geliştirmelerine yardımcı olabileceğinin farkında olduğunu gösterdi.