Oyun konsolu sipariş etti, kase geldi
Batman'da yaşayan Veysel Erten, internetten geçen hafta ikinci el oyun konsolu siparişi verdi. 2 bin lirayı hesaba gönderen Erten, oyun konsolunun gelmesini beklemeye başladı.
3 gün sonra gelen kargoyu büyük bir heyecanla açan Erten, paketin içinden çıkanı görünce neye uğradığını şaşırdı. Paketinden 10 liralık kase çıkan Ertan, telefonla ulaşamadığı satıcıya sosyal medya üzerinden irtibat kurdu. Ertan, dolandırıldığını anlayınca şahıslar hakkında şikayetçi oldu.