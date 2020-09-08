Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4909
  • 8,8282
  • 466.15
  • 1089.6
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Otomobil tutkusu taksi şoförü yaptı
08 Eylül 2020 Salı 21:14 | Son Güncelleme:

Otomobil tutkusu taksi şoförü yaptı

Otomobil tutkusu taksi şoförü yaptı

Kayseri'nin yaşayan Sibel Kayar (33), çocuk yaştan itibaren otomobillere büyük ilgi duydu.

Evli ve bir çocuk annesi olan Kayar, taksi şoförlüğü yapmaya karar verdi. 3 ay önce Sümer Mahallesi'ndeki taksi durağına iş başvurusunda bulunan Kayar, olumlu yanıt alınca da direksiyon başına geçti. İlçenin tek kadın taksi şoförü olan Kayar, ‘Hayallerim gerçek oldu’ dedi.

Adalet Bakanlığından koronavirüs açıklaması: Karantina tedbirlerine uymamak ve salgınla mücadeleye engel olmak suçtur
G.Saray, Nainggolan için Inter ile görüşüyor
Türkiye ve İran'dan ortak bildiri: Terör örgütlerine karşı mücadele her iki ülkenin sorumluluğu
Başakşehir bir dünyaca ünlü yıldızı daha bugün İstanbul'a getiriyor
Rus savaş uçağı, Norveç'e ait denizaltısavar uçağını engelledi!
Kenan Doğulu ve Beren Saat Acun Ilıcalı'nın teknesinde aşk tazeledi!

Kenan Doğulu ve Beren Saat Acun Ilıcalı'nın teknesinde aşk tazeledi!

Ebru Şallı'ya destek yağdı: Lütfen ağlamayın, pon&#

Ebru Şallı'ya destek yağdı: Lütfen ağlamayın, ponçiğim bizi izliyor!

Kazı çalışmalarında 7 bin yıllık silolar ortaya &#

Kazı çalışmalarında 7 bin yıllık silolar ortaya çıktı

Hatay'daki yangın alanı havadan görüntülendi

Hatay'daki yangın alanı havadan görüntülendi