Otomobil tutkusu taksi şoförü yaptı

Evli ve bir çocuk annesi olan Kayar, taksi şoförlüğü yapmaya karar verdi. 3 ay önce Sümer Mahallesi'ndeki taksi durağına iş başvurusunda bulunan Kayar, olumlu yanıt alınca da direksiyon başına geçti. İlçenin tek kadın taksi şoförü olan Kayar, ‘Hayallerim gerçek oldu’ dedi.

