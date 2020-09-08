08 Eylül 2020 Salı 21:14 | Son Güncelleme:
Evli ve bir çocuk annesi olan Kayar, taksi şoförlüğü yapmaya karar verdi. 3 ay önce Sümer Mahallesi'ndeki taksi durağına iş başvurusunda bulunan Kayar, olumlu yanıt alınca da direksiyon başına geçti. İlçenin tek kadın taksi şoförü olan Kayar, ‘Hayallerim gerçek oldu’ dedi.
Otomobil tutkusu taksi şoförü yaptı
Kayseri'nin yaşayan Sibel Kayar (33), çocuk yaştan itibaren otomobillere büyük ilgi duydu.
Evli ve bir çocuk annesi olan Kayar, taksi şoförlüğü yapmaya karar verdi. 3 ay önce Sümer Mahallesi'ndeki taksi durağına iş başvurusunda bulunan Kayar, olumlu yanıt alınca da direksiyon başına geçti. İlçenin tek kadın taksi şoförü olan Kayar, ‘Hayallerim gerçek oldu’ dedi.