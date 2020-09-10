10 Eylül 2020 Perşembe 21:58 | Son Güncelleme:
Otizmli müzik dehasına müjdeli haber
Müzikte üstün kabiliyete sahip olan ancak yaş durumu nedeniyle güzel sanatlar lisesi yetenek sınavı başvurusu kabul edilmeyen otizmli Yıldırım Beyazıt Yakar, eğitimi için yetkililerden bir şans rica etmişti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 yaşındaki gencin yaptığı çağrıyı karşılıksız bırakmadı. Selçuk'un verdiği talimatın ardından aileyi arayan Bakanlık, Yakar için İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi ile görüşüldüğünü, gerekli belgeleri okula iletmelerini istedi. Yakar, "Bir mucize gerçekleşti" dedi.