  • $7,454
  • 8,8251
  • 466.536
  • 1099.06
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
10 Eylül 2020 Perşembe 21:58 | Son Güncelleme:

Otizmli müzik dehasına müjdeli haber

Otizmli müzik dehasına müjdeli haber

Müzikte üstün kabiliyete sahip olan ancak yaş durumu nedeniyle güzel sanatlar lisesi yetenek sınavı başvurusu kabul edilmeyen otizmli Yıldırım Beyazıt Yakar, eğitimi için yetkililerden bir şans rica etmişti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 yaşındaki gencin yaptığı çağrıyı karşılıksız bırakmadı. Selçuk'un verdiği talimatın ardından aileyi arayan Bakanlık, Yakar için İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi ile görüşüldüğünü, gerekli belgeleri okula iletmelerini istedi. Yakar, "Bir mucize gerçekleşti" dedi. 

<p>Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Kuzey Kıbr

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde SAT-SAS harekâtları devam ediyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor

Suriye sınırında güvenliği yerli ve milli üretim ''Karagöz'' sağlıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.