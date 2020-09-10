Otizmli müzik dehasına müjdeli haber

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 yaşındaki gencin yaptığı çağrıyı karşılıksız bırakmadı. Selçuk'un verdiği talimatın ardından aileyi arayan Bakanlık, Yakar için İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi ile görüşüldüğünü, gerekli belgeleri okula iletmelerini istedi. Yakar, "Bir mucize gerçekleşti" dedi.