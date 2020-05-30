Ot biçerken göktaşı buldu

Çavuş, taşı eline almak istedi fakat sıcak olduğu için alamadı. Üzerine su döküp bezlere sararak taşı alıp evine götüren vatandaş, taşın göktaşı olabileceğini iddia etti.

İnternette gördüğü bazı testleri taş üzerinde denediğini söyleyen Çavuş, “Taşın parıldaması ve ışık saçmasından ötürü göktaşı olabileceğini düşünüyorum. Yetkililerin araştırmasını istiyorum” dedi.