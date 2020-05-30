30 Mayıs 2020 Cumartesi 00:02 | Son Güncelleme:
Ot biçerken göktaşı buldu
Düzce'nin Gümüşova İlçesi Yongalık Köyü'nde yaşayan Yalçın Çavuş, fındıklıkta ot biçerken gözüne parlak bir taş ilişti.
Çavuş, taşı eline almak istedi fakat sıcak olduğu için alamadı. Üzerine su döküp bezlere sararak taşı alıp evine götüren vatandaş, taşın göktaşı olabileceğini iddia etti.
İnternette gördüğü bazı testleri taş üzerinde denediğini söyleyen Çavuş, “Taşın parıldaması ve ışık saçmasından ötürü göktaşı olabileceğini düşünüyorum. Yetkililerin araştırmasını istiyorum” dedi.