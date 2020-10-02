Osmanlı'nın İpek Yolu

Orman Genel Müdürlüğü, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda yazlık olarak kullanılan Kütahya'nın Domaniç ile kışlak Bilecik'in Söğüt ilçeleri arasındaki 86 kilometrelik tarihi göç yolunun turizme kazandırılması için çalışma başlattı. "Domaniç Göç Yolu Ekoturizm Projesi" güzergahı, Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi, ‘Devlet Ana’ olarak anılan Hayme Ana’nın Çarşamba Köyü’ndeki kabrinden başlıyor.

ESKİ YERLEŞİM YERLERİNİ GÖRME FIRSATI



Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, "Vatandaşların bu göç yolundaki güzellikleri görmesini, doğayla iç içe olabilmelerini, bu güzelliklerden yararlanmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Güzergahta çok güzel görülebilecek, gezilebilecek alanlar var. Eski Osmanlı döneminden kalma yerleşim yerleri, bununla beraber yine o dönemde kullanılmış patikalar yer alıyor" dedi.

Geçmişte Kayı Boyu'nun her yıl Domaniç'ten Söğüt'e yaptığı göç ve Osmanlı'nın ayak izlerinin bulunduğu güzergah, Hayme Ana Türbesi, Ebe Çamlığı, Mızık Çamı Tabiat Anıtı, Karagöl ve Kızılsaray Yaylası, Ilıcaksu Tarihi Kavak Ağacı, Tarihi Bercin Kulesi ve Evi'nin yanı sıra Domaniç'in eşsiz doğasını ve saklı kalmış orman güzelliklerini görme fırsatı sunuyor.

Yoldaki tarihi köyler ve yapıların dikkati çektiğini vurgulayan Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, göç güzergahının, insanların gezip görebileceği Türkiye'nin en güzel yerleri arasında bulunduğunu söyledi.