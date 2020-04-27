Oruç tutarken bağışıklığınızı koruyun
Uzmanlar oruç döneminde değişen beslenme alışkanlıklarına dikkat çekerken fazla kalorili, karbonhidrat ve şeker ağırlıklı beslenmenin tansiyon, kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtiyor.
Antioksidan ve C vitamini kaynağı sebze ve meyvelerin vücudu kalkan gibi koruyarak zinde kalınmasını sağlayacağına işaret ediyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü “C vitamini, bağışıklık siteminizi güçlü tutarak hastalanmanızı engeller. Kuşburnu, turunçgillerden, domates, biber, maydanoz, soğan, kabak, brokoli ve yeşil salatalar C vitamin almanızı sağlayacak besinlerdir. Toksin atımını hızlandırmak ve vücudumuzu canlandırmak için günlük 8 su bardağı su tüketimini ihmal etmemekle beraber taze sıkılmış bazı meyve ve sebze sularının da tüketimini arttırmak çok doğru olacaktır. Sarımsak; yemeklere lezzet verici olarak kullanılmasının yanında birçok hastalığı tedavi etmek amacıyla da kullanılmaktadır” diyor.