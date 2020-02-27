Orta yaş üstü yulaf çimi tüketmeli

İnsan vücudunda ilerleyen yaşla birlikte kemik erimesi, diyabet ve kolesterol başta olmak üzere birçok hastalık baş gösterir. Bitkisel tedavi uzmanları, 'süper besin' olarak adlandırdıkları gıdaları orta yaş üzerindeki kişilerin düzenli olarak tüketmesi gerektiğini dile getiriyor. 'Yulaf çimi' de bunlardan biridir. Kurutularak kullanılması tavsiye edilen yulaf çimi, vücudumuzun en sağlıklı biçimde çalışması için gereksinim duyduğu esas aminoasitleri barındırır. Yulaf çimi, birçok sağlık sorununa katkısının yanında iltihaplı eklem romatizması hastaları için de çok önemli bir gıdadır. Bugün gluten bulunan besinlerin romatoid artriti tetiklediği düşünülmektedir. Yulaf çimi gerek glutensiz bir süper gıda olması, gerekse ağrı gidermesi nedeniyle yaşlılar için iyi bir doğal ilaç olabilir. Romatizma şikayeti olanlar, aynı zamanda sihitake mantarı, propolis ve zerdeçalla beraber yulaf çimini kullandıklarında olumlu sonuç elde eder. Yulaf çimi, diyabetlilerin tam da beslenme gereksinimlerine uygun bir gıdadır. Aynı yulaf ezmesinde olduğu gibi, yavaş sindirilir. Düşük glisemik endekse sahip bir gıda olup, tüketildiğinde sindirim sürecini yavaşlatan bir jel haline dönüşür ve yemek viskozitesini artırır. Tüm bu özelliği yulafın içeriğinde bulunan beta glukan isimli bir çözünür diyet lifi sağlamaktadır. Bu etkiler yardımıyla sindirim sisteminde şeker ve yağ emilimi azalır, olup hastalarda kan şekerinin yükselmesi ve düzensizliğinin önüne geçilebilir. Özellikle beta glukanlar immün sistemimiz için çok önemli antioksidanlardır.