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  3. Örnek davranış! İnsanlık parayla olmaz
16 Haziran 2020 Salı 08:00 | Son Güncelleme:

Örnek davranış! İnsanlık parayla olmaz

Örnek davranış! İnsanlık parayla olmaz

Muharrem Çıtanak, sahilde gezerken içinde 20 bin lira ve ziynet eşyası dolu çanta buldu. Cebinde bir lirası olmayan genç adam, hiç zaman kaybetmeden sahibini bulup çantayı teslim etti.

BULDUĞUNDA AĞZI AÇIK ŞEKİLDEYDİ

Karamürsel ilçesinde 3 aydır işsiz olan Muharrem Çıtanak, sahilde dolaştığı sırada bir kadın çantası buldu. Ağzı açık olan çantanın içine bakan Çıtanak, yüklü miktarda para ve ziynet eşyaları olduğunu görünce polise haber verdi. Bu sırada çantasını unuttuğunu fark eden kadın Çıtanak'ın da bulunduğu bankın yanına geldi.

Çantasına kavuşan kadın büyük mutluluk yaşadı.

'ALLAH RAZI OLSUN' DEMESİ YETTİ

Çanta, polis eşliğinde kadına teslim edildi. İçinde 20 bin TL ve ziynet eşyaları olduğu anlaşıldı. Olay anında telaşlanan, fenalaşması nedeniyle banka oturan kadın para dolu çantasına kavuşunca rahatladı. Cebinde bir lirası bile olmadığını söyleyen genç adam, "Vicdanen çok rahatım. Sahibi ‘Allah razı olsun’ dedi. Bu bana yeter” dedi.  

3 AYDIR İŞSİZ

İnsanlık örneği sergileyen Muharrem Çıtanak, “İşsizim. Çantayı bulduğumda üzerimde hiç para yoktu. Ama yine de aklımdan çantayı almak geçmedi. Alıp götürseydim kimse görmezdi” diye konuştu.

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