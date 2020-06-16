Örnek davranış! İnsanlık parayla olmaz

BULDUĞUNDA AĞZI AÇIK ŞEKİLDEYDİ



Karamürsel ilçesinde 3 aydır işsiz olan Muharrem Çıtanak, sahilde dolaştığı sırada bir kadın çantası buldu. Ağzı açık olan çantanın içine bakan Çıtanak, yüklü miktarda para ve ziynet eşyaları olduğunu görünce polise haber verdi. Bu sırada çantasını unuttuğunu fark eden kadın Çıtanak'ın da bulunduğu bankın yanına geldi.

Çantasına kavuşan kadın büyük mutluluk yaşadı.

'ALLAH RAZI OLSUN' DEMESİ YETTİ



Çanta, polis eşliğinde kadına teslim edildi. İçinde 20 bin TL ve ziynet eşyaları olduğu anlaşıldı. Olay anında telaşlanan, fenalaşması nedeniyle banka oturan kadın para dolu çantasına kavuşunca rahatladı. Cebinde bir lirası bile olmadığını söyleyen genç adam, "Vicdanen çok rahatım. Sahibi ‘Allah razı olsun’ dedi. Bu bana yeter” dedi.

3 AYDIR İŞSİZ



İnsanlık örneği sergileyen Muharrem Çıtanak, “İşsizim. Çantayı bulduğumda üzerimde hiç para yoktu. Ama yine de aklımdan çantayı almak geçmedi. Alıp götürseydim kimse görmezdi” diye konuştu.