13 Ekim 2020 Salı 20:59 | Son Güncelleme:
Oralet isteyene caz, çay isteyene hicaz
İstanbul'un tarihi semti Çengelköy'ün 63 yaşındaki çaycısı Erol Dutkun, dükkanına gelen müşterilerine Türk Sanat Müziği şarkıları eşliğinde hizmet ediyor.
Çay içmeye gelen müşterilerine istek parçalarını okuduğunu ve vatandaşlardan güzel tepkiler aldığını kaydeden Erol Dutkun, "Müzik iyidir; insanları bağlar, birleştirir. İstiyorlar okuyorum hiç çekinmem, kırmam da. Biliyorsam okuyorum, bilmiyorsam da başka bir şarkı okuyorum. Oralet isteyene caz yapıyorum, kızıyorum yani. Çay isteyene hicaz. Herkes alıştı bana" diye konuştu.