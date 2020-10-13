Oralet isteyene caz, çay isteyene hicaz

Çay içmeye gelen müşterilerine istek parçalarını okuduğunu ve vatandaşlardan güzel tepkiler aldığını kaydeden Erol Dutkun, "Müzik iyidir; insanları bağlar, birleştirir. İstiyorlar okuyorum hiç çekinmem, kırmam da. Biliyorsam okuyorum, bilmiyorsam da başka bir şarkı okuyorum. Oralet isteyene caz yapıyorum, kızıyorum yani. Çay isteyene hicaz. Herkes alıştı bana" diye konuştu.