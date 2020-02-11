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  3. Hastalıklardan korunma yöntemi... 'Öpmek yok'

Hastalıklardan korunma yöntemi... 'Öpmek yok'

Hastalıklardan korunma yöntemi... 'Öpmek yok'

Sunucu – manken Özlem Yıldız, artan salgın hastalıklar nedeniyle kendince önlemini aldı.

Ünlü isim, artık kimseyi öpmediğini söyledi. Ctiy’s AVM’de görüntülenen manken, “Etrafta virüs var, tehlike dolaşıyor, bizde âdet sarılıp öpüşmek ama artık öpüşmüyorum, öpmeyince de soğuk duruyorsun diyorlar ama varsın desinler hasta olmaktan iyidir” dedi. Geçtiğimiz hafta bir düğüne katıldığını söyleyen Yıldız “Düğünde de fark ettim kimse öpüşmüyor” açıklamasını yaptı.


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