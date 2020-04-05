Online toplantıda rekabet arttı

Güvenlik açıkları eleştirilen Zoom uygulaması 5 Nisan itibariyle yeni gizlilik ve güvenlik önlemlerini aktif hale getireceğini açıkladı. Skype, bu durumu fırsat olarak görerek online toplantı yapabilmek için herhangi bir hesaba ya da uygulamaya ihtiyaç olmadığını belirtti. Dünyanın evlere kapandığı dönemde Zoom uygulamasının kullanıcısı sayısının yüzde 67 arttığı belirtildi.