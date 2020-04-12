Online pazar

Bursa'da 30 yıldır pazarlarda esnaflık yapan Ercan Yıldırım, koronavirüse kendi imkânlarıyla savaş açtı. Evden çıkamayan vatandaşların yardımına koşan Yıldırım, çıktığı pazarların mahalle muhtarlarıyla irtibata geçti. Mahalleliye telefon numarasının duyurulmasını isteyen Yıldırım, Whatsapp sipariş hattı ile gelen talepleri herkesin evlerine kadar götürmeye başladı.

HEM PARA, HEM DE DUA ALIYOR

Kısa sürede pazara çıktığı mahallelerde sipariş yoğunluğu ile karşılaşan Yıldırım, sadece kendi tezgâhındakileri değil, pazardaki diğer ürünleri de evden çıkamayanların kapısına kadar götürüyor. Yıldırım, “Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ben de ne yapabilirim diye düşündüm. Aklıma böyle bir şey geldi. Müşterilerimden hayır duası da alıyorum” dedi.