13 Eylül 2020 Pazar 00:43 | Son Güncelleme:
Önce 'Boşanıyoruz' yazdı sonra sildi... Hilal Toprak'tan kafa karıştıran açıklamalar
Hilal Toprak sosyal medyadan eşi Ferman Toprak ile boşanacaklarını duyurdu.
Hilal Toprak kısa bir süre sonra bu paylaşımını sildi. Toprak, “Bir anlık sinir ve patlama anıydı. Yazmamam gerekirdi. Birbirimizi çok seviyoruz ve aşığız” dedi. Ferman Toprak ise “Biz mutluyuz. Eşimle birbirimizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız, hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum” açıklamasını yaptı.