Omuz da donar

Omuzlarda ortaya çıkan, ağrı ile birlikte ciddi oranda hareket kısıtlılığına neden olan sorunlardan biri de “Donuk omuz sendromu”dur. Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, “Yaşam kalitesini düşüren bu hastalık kendiliğinden ortaya çıkabildiği gibi, herhangi bir omuz yaralanmasına bağlı olarak da gelişebiliyor. Çoğunlukla kadınlarda görülen bu rahatsızlıkta diyabet yani şeker hastalığı en önemli risk faktörleri arasında yer alıyor” diyor.