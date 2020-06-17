Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,846
  • 7,7181
  • 380.504
  • 110940
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Omuz çıkığının tekrarlama riski yüksek
17 Haziran 2020 Çarşamba 02:28 | Son Güncelleme:

Omuz çıkığının tekrarlama riski yüksek

Omuz çıkığının tekrarlama riski yüksek

Ani bir kol hareketi sonrası omuz çevresinde başgösteren şiddetli ağrı, kolu hareket ettirememe ve şekil bozukluğu…

Omuz çıkıklarının genellikle bu belirtilerle kendini gösterdiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ata Can Atalar sorunun tedavisinde izlenen yolu ise şöyle anlatıyor: “Yuvasından çıkmış olan kol kemiğinin üst yuvarlak bölümü hekiminizce uygun manevralar uygulanarak yerine oturtulur. Ağrı, ödem ve yaralanmanın şekline göre işlem öncesi ağrı kesici, kas gevşetici, sakinleştirici veya genel anestezi uygulamak gerekebilir. Omuz eklemi çıkık kaldığı sürece şişlik artabilir ve bu durum redüksiyon olarak adlandırılan yerine oturtma işlemini güçleştirebilir. Bu nedenle mümkün olduğunca erken müdahale edilmelidir. İlk çıkık sonrası çıkığın tekrarlama riski yüksektir. Durumun değerlendirilmesi için omuz sorunları ile ilgilenen ortopedi ve travmatoloji hekimine başvurmanızı tavsiye ederiz.”

Eyaletler arası seferler iptal... Alarm seviyesi yükseltildi!
'Ne olacağını göreceğiz' demişti... Beklenen adım geldi!
Darbeci Hafter'i köşeye sıkıştıracak hamle! Libya Başbakanı Sarrac'dan BM'ye mesaj!
Trump'tan tarihi imza!
Akşam saatlerinde hastanede karşılaştılar... Kıyamet koptu!
Doğu Akdeniz'in antik kentleri ziyaretçilerini bekliyor

Doğu Akdeniz'in antik kentleri ziyaretçilerini bekliyor

Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası!

Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası!

Bakan Varank aşı ve ilaç çalışmalarını incel

Bakan Varank aşı ve ilaç çalışmalarını inceledi

Erzincan'da kamyonetin nehre düştüğü kazada ölü say

Erzincan'da kamyonetin nehre düştüğü kazada ölü sayısı 5'e çıktı