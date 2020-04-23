Omurga sağlığı için egzersiz
Hem stresten hem de hareketsiz kalmaktan hızla etkilenen bel bölgesi, bize evde kaldığımız zamanı zehir edebilir.
Evde kalanları hareket etmeye çağıran Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, herkese iyi gelecek egzersizler hakkında şu bilgileri verdi.
• Sırt üstü yatış pozisyonunda her iki dizi ellerle dizlerin altından kavrayarak göğüse doğru çekin. 10’a kadar sayın ve gevşeyin.10 tekrarla hareketi tamamlayın.
• Sırt üstü bir dizi elle tutarak göğüse doğru çekerken diğer dizi yatağa doğru bastırın. 10’a kadar sayın ve gevşeyin.
• Yatış pozisyonunda bir çarşafı ayağın altından geçirin. Çarşafın uçlarını ellerinizle tutun. Bacağı, diz düz olacak şekilde kaldırın. 10’a kadar sayın ve gevşeyin.
• Dizlerinizin üzerine oturun. Vücudunuzu ve kollarınızı öne doğru iyice uzatarak, omurganızın gerildiğini hissedin. 10’a kadar sayın.