Omurga sağlığı için egzersiz

Evde kalanları hareket etmeye çağıran Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, herkese iyi gelecek egzersizler hakkında şu bilgileri verdi.

• Sırt üstü yatış pozisyonunda her iki dizi ellerle dizlerin altından kavrayarak göğüse doğru çekin. 10’a kadar sayın ve gevşeyin.10 tekrarla hareketi tamamlayın.

• Sırt üstü bir dizi elle tutarak göğüse doğru çekerken diğer dizi yatağa doğru bastırın. 10’a kadar sayın ve gevşeyin.

• Yatış pozisyonunda bir çarşafı ayağın altından geçirin. Çarşafın uçlarını ellerinizle tutun. Bacağı, diz düz olacak şekilde kaldırın. 10’a kadar sayın ve gevşeyin.

• Dizlerinizin üzerine oturun. Vücudunuzu ve kollarınızı öne doğru iyice uzatarak, omurganızın gerildiğini hissedin. 10’a kadar sayın.