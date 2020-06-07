Ömrünü Kızılırmak'ın temizliğine adadı

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın, Gülşehir ilçesinden geçen bölümünün temiz kalması için çizmelerini giyip ırmak sahiline koşan Gökşen, tırmık ve dirgen ile çöpleri topluyor. Gökşen, "Kızılırmak'ın balığını yiyoruz ama içinden klozet, kasalar ve her türlü çöp çıkıyor. Ömrümü Kızılırmak'a verdim. Benimki bir aşk” diyor.