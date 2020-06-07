07 Haziran 2020 Pazar 22:51 | Son Güncelleme:
Ömrünü Kızılırmak'ın temizliğine adadı
Nevşehir'de memur emeklisi 61 yaşındaki Çetin Gökşen, Kızılırmak sahilini çöplerden arındırmak için 10 yıldır gönüllü temizlik yapıyor.
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın, Gülşehir ilçesinden geçen bölümünün temiz kalması için çizmelerini giyip ırmak sahiline koşan Gökşen, tırmık ve dirgen ile çöpleri topluyor. Gökşen, "Kızılırmak'ın balığını yiyoruz ama içinden klozet, kasalar ve her türlü çöp çıkıyor. Ömrümü Kızılırmak'a verdim. Benimki bir aşk” diyor.