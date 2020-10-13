13 Ekim 2020 Salı 21:05 | Son Güncelleme:
Ölen çiftçinin traktörüne ceza geldi
Bursa'nın İznik İlçesi'ne bağlı Çakırca mahallesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Ali Akın'ın hayatı eve gelen ceza makbuzları ile kabusa dönüştü.
12 yıl önce vefat eden babası Şahin Akın’a (72) ait traktörün 2 kez otoban ve bir kez de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ücret ödemeden geçtiği için ihlal yaptığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Bakanlığa itiraz eden Ali Akın, “Babam vefat etti. Traktörü de 8 yıldır hurda şekilde bahçede yatıyor” dedi.