  • $7,9321
  • 9,2924
  • 486.051
  • 1180.43
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
13 Ekim 2020 Salı 21:05 | Son Güncelleme:

Ölen çiftçinin traktörüne ceza geldi

Ölen çiftçinin traktörüne ceza geldi

Bursa'nın İznik İlçesi'ne bağlı Çakırca mahallesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Ali Akın'ın hayatı eve gelen ceza makbuzları ile kabusa dönüştü.

12 yıl önce vefat eden babası Şahin Akın’a (72) ait traktörün 2 kez otoban ve bir kez de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ücret ödemeden geçtiği için ihlal yaptığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Bakanlığa itiraz eden Ali Akın, “Babam vefat etti. Traktörü de 8 yıldır hurda şekilde bahçede yatıyor” dedi.

<p>İzmir'in Selçuklu ilçesinde kaydedilen görüntülerde, bir kişinin eline aldığı boruyla iki köpeğe

Sosyal medyada tepki çeken görüntü: Eline aldığı boruyla köpeklere vurdu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ünlü düşünürlerin Türkler hakkında söylediği sözler

Yavuz Bingöl'ün kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.