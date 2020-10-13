Ölen çiftçinin traktörüne ceza geldi

12 yıl önce vefat eden babası Şahin Akın’a (72) ait traktörün 2 kez otoban ve bir kez de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ücret ödemeden geçtiği için ihlal yaptığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Bakanlığa itiraz eden Ali Akın, “Babam vefat etti. Traktörü de 8 yıldır hurda şekilde bahçede yatıyor” dedi.