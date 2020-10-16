Okumak için dağları aştı

Hatay'ın Kırıkhan’ın kırsal mahallelerinden biri olan Saylak Mahallesi'nde yaşayan Elvin Gül Çiftçi, kendi yaş grubundan arkadaş bulamayınca kitap okumaya yöneldi. Her hafta cuma günleri anne ve babasıyla evden çıkıp minibüse binerek 17 kilometre uzaklıktaki ilçe kütüphanesine gelen 7'nci sınıf öğrencisi Elvin, özellikle Türk ve dünya edebiyatına ait ayda en az 24 kitap okuduğunu belirtti.

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ



Kırıkhan Kütüphane Müdürü Erdoğan Cengiz, durumu fark edince Elvan’ı iki altın ve kitap hediyesiyle ödüllendirdi. Okuduğu kitapların yazarlarının duygularını anlayınca onlarla tanışmış gibi hissettiğini söyleyen Elvin “Kitaplar saygılı olmayı öğretirken, yüreğimiz ve aklımızı insanlık sevgisiyle doldurur. Bazı kitapların son sayfaları bir dostla vedalaşmak kadar zor, bazı satırları ölümsüzdür" dedi.

Elvin Gül Çiftçi, "Kitap okurken, kitabın içindeki kahramanlar ile evrenin her köşesini gezip, istediğim olayların içinde olabiliyorum. Sanki kitaplar evrendeki kara delikler gibi beni içine çekiyor. Hepsi sanki benim için yazılmış gibi hissettiriyor" diyor.