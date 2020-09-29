Okul duvarlarında Yeşilçam rüzgarı

Öğrenciler, aralarında Türkan Şoray, Sadri Alışık, Hülya Koçyiğit ve Münir Özkul gibi isimlerin yer aldığı 40 sanatçının portresini duvarlara asarak koridorda 'Unutulmaz Yeşilçam' ve 'Yeşilçam Sokağı' adı verilen bölümler oluşturdu.

Okul Müdürü Bülent Kaya, öğrencilerin bir yılda 100 civarında portre hazırladıklarını söyledi. Bunlardan 40'ının okulun koridorlarına asıldığını anlatan Kaya, "Bu çalışmayla öğrencilerin anne ve babalarının hatta dede ve ninelerinin izlediği filmlerdeki karakterlerin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor" dedi.