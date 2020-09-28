Öksürüğü iki günde kesen doğal şurup

Bitkisel tedavi uzmanları 'Yarım litre suya 4 yemek kaşığı bal, 20 adet kurutulmuş ve toz haline getirilmiş defne yaprağı, 2 orta boy limonun suyunu ekleyin. Karışımı kısık ateşte yoğun bir kıvama gelinceye kadar karıştırın. Ocaktan alıp dışarda soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra yoğun bir şurup kıvamına gelecektir. Daha sonra hava alamayan bir kaba koyup buzdolabında muhafaza edin. Öksürüğünüz geçene kadar bu karışımdan günde 2-3 kaşık kullanabilirsiniz' diyor. Uzmanlar, defne yapraklı şurubun 2 güne kadar öksürüğü hafiflettiğini ve balgamın çözülmesine yardımcı olduğunu dile getiriyor.