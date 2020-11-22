Oksijen terapisiyle 25 yaş gençleştiler

İsrailli bilim insanları biyolojik yaşlanma sürecini tersine çevirmek için gerçekleştirdikleri çalışmada 64 yaşın üzerindeki 35 yetişkine yoğun oksijen terapisi uyguladı. Shamir Tıp Merkezi ile Tel Aviv Üniversitesi’nde gerçekleşen uygulamada denekler basınçlı bir odaya yerleştirildi. Üç ay boyunca haftada 5 gün olmak üzere günde 90 dakika boyunca saf oksijene maruz bırakıldı. Deneylerde biyolojik yaşlanmanın iki ana göstergesi polan yani telomer uzunluğunu ve yaşlanan hücre birikimini tersine çevirmek amaçlandı.

YAŞLI HÜCRE AZALDI

Uygulanan Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT) adı verilen yöntemin sonucunda bilim insanları, katılımcılarım telomerlerinin uzunluğunun ortalama yüzde 20 oranında arttığını ve yaşlanmış hücrelerinin yüzde 37’ye kadar azaldığını bildirdi. Bu, bedenlerinin hücresel seviyesinin 25 yıl öncesine eşdeğer. Profesör Shai Efrati, “Bu gelişme, bilim camiasına, yaşlanmanın gerçekten de temel hücresel biyolojik seviyede tersine çevrilebileceği konusunda yeni bir anlayışın temelini sunuyor” dedi.

DNA yapıtaşı telomerler

Telomerlerin kısalması, hücresel düzeyde biyolojik yaşlanmanın bir göstergesi. Vücuttaki her hücrenin işleyişi için DNA’yı koruyan yapılar olan telomerlerimiz yaşlandıkça kısalır, bir hücre bölündüğünde küçük bir telomer parçasını kaybeder. Bu fenomen tekrarlanır ve hücrelerin yaşlanmasına neden olur.

