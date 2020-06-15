Oğulcan Engin'den sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'na doğum gününde romantik bakış

Bebek'teki bir mekanda baş başa gerçekleşen kutlamayı Oğulcan Engin sosyal medya hesabına taşıdı. Kız arkadaşıyla birlikte olan fotoğrafını Engin, "Sevgili. İyi ki doğdun" notuyla paylaştı. Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu’nun verdiği romantik doğum günü pozu, Sıla ile Ahmet Kural’ın meşhur fotoğrafına benzetildi.