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  3. Oğulcan Engin'den sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'na doğum gününde romantik bakış
15 Haziran 2020 Pazartesi 22:46 | Son Güncelleme:

Oğulcan Engin'den sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'na doğum gününde romantik bakış

Oğulcan Engin'den sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'na doğum gününde romantik bakış

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu önceki akşam sevgilisi Oğulcan Engin'le 32. yaşını kutladı.

Bebek'teki bir mekanda baş başa gerçekleşen kutlamayı Oğulcan Engin sosyal medya hesabına taşıdı. Kız arkadaşıyla birlikte olan fotoğrafını Engin, "Sevgili. İyi ki doğdun" notuyla paylaştı. Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu’nun verdiği romantik doğum günü pozu, Sıla ile Ahmet Kural’ın meşhur fotoğrafına benzetildi.

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