  • $7,9357
  • 9,389
  • 485.635
  • 1198.32
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
22 Ekim 2020 Perşembe 20:04 | Son Güncelleme:

Öğrencilerin projesi köylü kadınlara ilham oldu

Öğrencilerin projesi köylü kadınlara ilham oldu

İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde, ortaokul öğrencilerinin hazırladığı tarım projesi, kadın velilerin çalışmalarıyla hayata geçirildi.

Bademli Ortaokulu’ndan 8 öğrenci, 2 yıl önce yaşadıkları bölgenin iklim ve toprak koşullarında yetişen bitkileri faydalı birer ürüne dönüştürmek için harekete geçti. Bademlili çocuklar, bölgedeki yaylalarda büyüyen kantaronlardan sabun elde edilebildiğini öğrendi. Mayıs ve haziranda yaylalara çıkarak kantaron toplayan öğrenciler, bitkilerle doldurdukları şişeleri güneşte bekletti. Ardından projeye dahil olan anneler, kantaronları sabuna dönüştürmek için kolları sıvadı. Çocuklarının emekleriyle kendi tecrübelerini birleştiren 5 kadın, 80 kilogram sabun elde etmeyi başardı. Bu sabunlar, projede emeği geçenlerce paylaşıldı.

<p>Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 51 yaşında hayatını kaybeden Akşam Gazetesi yazarı ve AK Parti Mille

Başkan Erdoğan, Markar Esayan'ın cenaze törenine katıldı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını

Yurda kaçak sokulan hayvanlar Gaziantep'te korumaya alındı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.