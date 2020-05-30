30 Mayıs 2020 Cumartesi 22:20 | Son Güncelleme:
Öğrencileri için seyyar kütüphane yaptı
Düzce Akşemsettin Ortaokulu'nda görev yapan Türkçe Öğretmeni Hülya Nigar Atar, salgın sürecinde öğrencileri kitapsız kalmasın diye otomobilini gezici kütüphaneye çevirdi.
Öğrencilerinin evlerini tespit eden Atar, daha sonra kapılara kadar giderek kitap dağıtmaya başladı. Dağıttığı kitapları her akşam öğrencileriyle konuşan ve kitabın yorumunu alan Hülya Öğretmen, "Çocuklarımızın okuma alışkanlıklarının gitmemesi için çaba gösteriyorum" dedi.