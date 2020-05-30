Öğrencileri için seyyar kütüphane yaptı

Öğrencilerinin evlerini tespit eden Atar, daha sonra kapılara kadar giderek kitap dağıtmaya başladı. Dağıttığı kitapları her akşam öğrencileriyle konuşan ve kitabın yorumunu alan Hülya Öğretmen, "Çocuklarımızın okuma alışkanlıklarının gitmemesi için çaba gösteriyorum" dedi.