Öğrencileri için salgın döneminde stüdyo kurdu! Özelim Eğitimdeyim
Anaokulu öğretmeni Elif Okan, özel gereksinimli çocuklar için "Özelim Eğitimdeyim" mobil uygulaması üzerinden videolar yayımladı. Amatörce yaptığı çekimler olumlu dönüş alınca evini stüdyoya çevirdi.
SOSYALLEŞMELERİNE FAYDASI OLDU
İzmir'de Karabağlar Vilayetler Hizmet Birliği Gazi Anaokulu’nda görev yapan 28 yaşındaki Elif Okan, Kovid-19 önlemleri kapsamında okullarda eğitime ara verilmesinin ardından öğrencileri için evinde amatörce videolar çekmeye başladı. Videoların özel gereksinimli çocukların eğitiminde ve sosyalleşmesinde büyük katkı sağladığını fark eden genç öğretmen, daha çok özel çocuğa ulaşmak için araştırma yapmaya başladı.
SANATSAL VE DENEYSEL ÇEKİMLER
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce geliştirilen "Özelim Eğitimdeyim" mobil uygulamasının olduğunu öğrenen Okan, bir kamera alıp evinin bir odasını stüdyoya dönüştürdü. Çektiği sanatsal ve deneysel videoların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmasına onay verilmesinin ardından Okan, Kovid-19 sürecinde evinden her gün bu çalışmalarına devam ediyor.
MÜZİK EŞLİĞİNDE ANLATIYOR
Özel çocukların eğitimlerinde müziğin önemli bir yeri olduğunu dile getiren Elif Okan, müzik eğitmeni Orçun Berrakçay'ın da desteğiyle kavramları özel çocuklara müzik eşliğinde anlatmaya başladı.