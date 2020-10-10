Öfke de olması gereken bir duygu

Eser, "Öfkemiz bize hayatımızda önemli bir şeyi ihmal ettiğimizi, haksızlığa uğradığımızı veya çok fazla şey feda ettiğimizi gösteren bir belirteçtir. Esasında öfke benlik bütünlüğümüzü korumamıza yönelik bir işlev görür. Doğal ve geçici bir duygudur, her insan yaşar. Önemli olan sinirinizin ve öfkenizin saldırgan davranışlara ve kine dönüşmemesidir. Öfke kontrolü de bireyin bu duyguyu zarar görmeden ve çevreye zarar vermeden doğru olarak ifade edebilmesidir" diye konuşuyor. Öfke ne zaman kontrolden çıkarsa o zaman sorunlar da ortaya çıkar.

