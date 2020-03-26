Odun kırarak form tutuyor

Bursa'da üniversite okuyan kick boksçu Ayşe Turan, 3 haftalık eğitim arasında, Bilecik'teki köyüne döndü. Son olarak Antalya'da yapılan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda low kick bayanlar kategorisi 65 kiloda şampiyonluğu elde eden 18 yaşındaki sporcu, Güde köyünde antrenmanlarını sürdürüyor. Hayatını kick boksa adadığını söyleyen Turan, "Güç ve kondisyon çalışmalarıma hayvanlarımıza yem taşıyarak, odun kırarak devam ediyorum" diye konuştu.