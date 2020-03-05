Obezite riskli bir hastalık

Doç. Dr. İdris Kuzu, “Obezite, başta Tip 2 diyabet ve prediyabet olmak üzere kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, çeşitli kanserler, uyku apne sendromu, karaciğer yağlanması, reflü, safra yolları hastalığı, polikistik over sendromu, infertilite, osteoporoz ve depresyon gibi sağlık sorununa yol açmaktadır” dedi. Doç. Dr. İdris Kuzu, “Dünya Sağlık Örgütü, obezitenin en riskli 10 hastalık arasında yer aldığını açıkladı. Sigaradan sonra önlenebilir ölümler arasında obezite hastalığı da bulunmaktadır” dedi.