Obezite koronavirüsten ölüm riskini artırıyor

BUNUN İKİ NEDENİ VAR

VM Medical Park Pendik Hastanesi Genel Cerrahi Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Samet Yardımcı, “İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’a mektup yazan Kraliyet Akademisi Cerrahları’nın istatistiğine göre, ülkede vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde olan koronavirüs hastalarında ölüm oranı yüzde 50’yi geçti” diyerek, görüştüğü bazı yoğun bakım uzmanlarının Türkiye’de de obez kişilerde hastalığın daha ağır seyrettiğine dair izlenimleri olduğunu söyledi. Koronavirüs enfeksiyonunda iki durumun ölümcül olabildiğini vurgulayan Doç. Dr. Samet Yardımcı, bunları şöyle açıkladı: “Birincisi herkesin bildiği akciğer tutulumu sonrası solunum yetmezliği, diğeri ise bacaklarda oluşan pıhtının akciğere atması (pulmoner emboli). Obez bireylerde karın içi ve cilt altı yağ dokusunun yaptığı baskı neticesinde akciğer kapasitesinde bir düşme olduğu biliniyor. Ayrıca obezite maalesef pıhtı atma riskini de artıran bir faktör.

SİTOKİN FIRTINASI RİSKİ



Obezite hastalarının çoğunun aynı zamanda şeker hastalığı (tip 2 diyabet), yüksek tansiyon, kalp damar tıkanıklıkları veya uyku apnesi gibi eşlik eden bir veya birkaç hastalığı var. Bazen bu hastalıkların tedavisi için kullanılan ilaçlar virüsle mücadelede ciddi dezavantaja dönüşebiliyor. Eşlik eden hiçbir hastalık olmasa bile vücutta biriken fazla yağ dokusunun tek başına bağışıklık sistemine yanlış uyarılar vererek hastanın ‘sitokin fırtınası’ adı verilen bir durumla yüz yüze kalmasına neden olabiliyor.”