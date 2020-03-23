Nurgül Yeşilçay'dan anne–çocuklara karantina aktivitesi

Oyuncu, sulu boyalarla yapılacak resimlerin çizimlerini anlattı. Annelerin çocuklarıyla verimli zaman geçirmesini isteyen Yeşilçay, “En çok çocuklu analara üzülüyorum bu dönemde! Evlatları evde zapt etmek çok zor oluyor. Ben de girdim atölyeye size yardımcı olacak, çocukla eğlenceli vakit geçireceğiniz aktiviteler hazırladım” dedi.