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  3. Nur Fettahoğlu: En sevdiğim şey anne olmak

Nur Fettahoğlu: En sevdiğim şey anne olmak

Nur Fettahoğlu: En sevdiğim şey anne olmak

'Babil' dizisinde rol alan Nur Fettahoğlu, kariyerinde farklı karakterlerle seyirci karşısına çıkmaktan mutlu olduğunu söyledi.

‘Asla oynamam’ dediği bir rol olmadığını söyleyen oyuncu, “Kendime öyle kriterler koymadım. Ama beni zorlayan ve daha çok çabalamama sebep olan rolleri biraz daha tercih edebilirim” cevabını verdi. Bir kızı olan oyuncu, “Anne olmak hayatta en sevdiğim şey. Daha erken yaşta evlenseydim kesin 3-5 tane çocuğum olurdu” diye konuştu.


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